Taremi segna in finale di Coppa di Portogallo! La rimonta del Porto

ha appenato indidiportando in vantaggio ilcontro lo Sporting Lisbona ai supplementari. IN GOL ? Mehdiha appenato il gol del 2-1 delconcludendo momentaneamente ladelcontro lo Sporting Lisbona indidel. L'iraniano, presto dell'Inter, hato su rigore ai tempi supplementari al minuto 100. Infallibile dal dischetto colui che dal primo luglio sarà un nuovo attaccante dell'Inter. Ilora dovrà resistere per portare a casa il trofeo.vuole salutare alla grande la sua avventura con i Dragoes.