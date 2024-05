Tampona violentemente un tir in autostrada | abbandona la macchina distrutta e fugge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Lodi, 26 maggio 2024 – Un'auto hato a forte velocità questa mattina un Tir sull'del Sole tra i caselli di Lodi e Melegnano, in carreggiata nord, nel territorio di Lodi Vecchio (Lodi). Il conducente, apparentemente illeso, hato il veicolo e si è allontanato a piedi in direzione della campagna facendo perdere le proprie tracce. Il soccorso sanitario ha visitato sul posto l'autista del Tir e un accompagnatore, di 42 anni dell'Est Europa, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L'auto, una Fiat 500 L che ha riportato gravi danni, risulta appartenere a un 35enne africano residente in provincia di Como. Indaga la polizia stradale della sottosezione di Guardamiglio (Lodi). L'è stata riaperta subito dopo la rimozione dei veicoli. .