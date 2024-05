Tampona un tir ad alta velocità a Lodi - poi abbandona l' auto e scappa

(Di domenica 26 maggio 2024) Un’hato a fortequesta mattina un tir sull'strada del Sole tra i caselli die Melegnano , in carreggiata nord, nel territorio diVecchio (). Il conducente, apparentemente illeso, hato il veicolo e si è allontanato a piedi in direzione della campagna facendo perdere le proprie tracce. Il soccorso sanitario ha visitato sul posto l’autista del Tir.

