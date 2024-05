Talmente sexy che | Malgioglio perde la testa per Emanuel Lo in diretta

(Di domenica 26 maggio 2024) "Èche, quando balla, non capisco più niente": Cristianolo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 riferendosi aLo, ballerino e insegnnate della scuola di Amici. "La miagira e rigira", ha aggiunto il cantante nonché giudice dell'ultimo serale del talent show. La sua, insomma, è stata una vera e propria ammissione del debole che prova per il compagno della cantante Giorgia. "Ha qualcosa che gli altri non hanno - ha continuato- un erotismo, una sensualità particolare". Poi lo ha paragonato a un famoso interprete di musical. "Lui mi ricorda molto un attore americano di origine greca: George Chakiris, il protagonista del primo West Side Story, con cui ho avuto la fortuna di lavorare alla scrittura di un disco", ha spiegato l'artista, continuando a tessere le lodi del ballerino.

