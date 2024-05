Tadej - la sesta ciliegina arriva sul Grappa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Ciliegiona finale sul Giro: come da lui stesso annunciato, Pogacar la mette sul. Gli danno fastidio solo un tifoso maleducato che lo tocca e i fumogeni rosa di un pubblico da Tour: dell’elenco, non fanno parte gli avversari. Previsto, atteso, scontato che fosse, è comunque lo show del Migliore: grazieper esserti consegnato alla leggenda dando spettacolo in ogni occasione, non da ragioniere. Sarà anche noioso ricordarlo, ma sei tappe al primo Giro le aveva centrate solo Merckx. Con una differenza che interessa solo gli storici: il belga è stato in rosa dal primo all’ultimo giorno, lo sloveno dal secondo in poi (e il primo gli è rimasto sullo stomaco). Quisquilie, direbbe Totò: qui conta non solo quanto vince il cannibale di oggi, ma come vince. Anche sulbellezza e cattiveria si fondono: i numeri uno sono questi, non si accontentano della vittoria di misura, vanno sempre per la goleada.