Tacconi deve ancora operarsi - qualcuno lo ha abbandonato | “Con Lapo eravamo amic - mi ha fatto male”

Ha potuto festeggiare tre volte Stefano Tacconi , a un anno dal coma in cui era caduto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da un’emorragia cerebrale davanti a suo figlio Andrea. A breve l’ex giocatore racconta al settimane DiPiù che dovrà tornare sotto i ferri per una nuova operazione: «Le ultime visite hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei “trombi”, nelle gambe e nella vena aorta. open.online

