Tabellone maschile Roland Garros 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilprincipaledel, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, quest’ultimo fresco vincitore degli Internazionali. Presente anche Rafa Nadal, presumibilmente alla sua ultima apparizione nello slam parigino, mentre gli azzurri ammessi direttamente insono ben otto. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Djokovic vs (WC) Herbert Carballes Baena vs Lestienne Monfils vs Seyboth Wild Galan vs (30) Musetti (23) F. Cerundolo vs Hanfmann O’Connell vs (Q) MisolicFognini vs Van De Zandschulp Cachin vs (14) Paul (12) Fritz vs Coria Lajovic vs Safiullin Popyrin vs Kokkinakis(Q) Zeppieri vs (22) Mannarino (28) Etcheverry vs Cazaux Rinderknech vs (WC) Alton (Q) Vacherot vs Davidovich Fokina Mensik vs (7) Ruud (4) Zverev vs Nadal Goffin vs (WC) Mpetshi Perricard Hijikata vs Darderi McDonald vs (26) Griekspoor (18) Khachanov vs Nagal (LL) Kovalik vs GironCobolli vs (Q) Medjedovic Evans vs (13) Rune (11) De Minaur vs Michelsen Munar vs Bautista Agut (Q) Burruchaga vs Struff (Q) Barrere vs (19) Bublik (31) Navone vs Carreno Busta Borges vs Machac (Q) Monteiro vs Kecmanovic Koepfer vs (5) Medvedev PARTE BASSA (6) Rublev vs Daniel Martinez vs TiranteNardi vs (WC) MullerArnaldi vs (29) Fils (17) Humbert vs Sonego Zhang vs Vukic Djere vs Altmaier Fucsovics vs (9) Tsitsipas (15) Shelton vs Gaston Nishikori vs (Q) Diallo Purcell vs (Q) Squire Nishioka vs (21) Auger-Aliassime (27) Korda vs (WC) Mayot Ruusuvuori vs Kwon Draper vs (Q) De Jong (LL) Wolf vs (3) Alcaraz (8) Hurkacz vs (Q) Mochizuki (WC) Moreno de Alboran vs Nakashima Van Assche vs Shapovalov(Q) Bellucci vs (25) Tiafoe (24) Tabilo vs (Q) Bergs Thompson vs Marterer Marozsan vs (Q) Kukushkin Kovacevic vs (10) Dimitrov (16) Jarry vs Moutet Shevchenko vs Karatsev (WC) Atmane vs Ofner (Q) Heide vs (20) Baez (32) Norrie vs Kotov Wawrinka vs Murray (WC) Gasquet vs Coric Eubanks vs (2) Sinner SportFace.