Suslov | Salvezza? Ci siamo detti una cosa prima della Salernitana!

(Di domenica 26 maggio 2024)è intervenutodel fischio d’inizio di Verona-Inter, sfida valevole per l’ultima giornata di campionato che andrà in scena al Bentegodi alle ore 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni pre-partita a DAZN UN SOLO PENSIERO – Tomasparla cosìdi Verona-Inter: «Quando ho capito che lasarebbe arrivata?partita con laciche non dovevamo preoccuparci delle altre squadre ma solo pensare a vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati .

Hellas Verona-Inter, formazioni ufficiali: turnover per Inzaghi, c’è Suslov - Hellas Verona-Inter, formazioni ufficiali: turnover per Inzaghi, c’è suslov - Tutto pronto per l'ultima sfida di Serie A tra Hellas Verona e Inter, valida per la 38ª giornata di Serie A. Una sfida che a livello di classifica non andrà ... footballnews24

Baroni il miracoloso: idee e lavoro per salvare un Verona smantellato a gennaio - Baroni il miracoloso: idee e lavoro per salvare un Verona smantellato a gennaio - Sessant’anni è una bella età per osservare il percorso compiuto e dare il giusto senso a ogni cosa. Marco Baroni è stato un buon calciatore ed è un buon allenatore: l’aggettivo non è superlativo, ma n ... gazzetta

Salernitana – Hellas Verona 1-2: Suslov e Folorunsho per il successo degli scaligeri - Salernitana – Hellas Verona 1-2: suslov e Folorunsho per il successo degli scaligeri - La partita Salernitana - Hellas Verona di Lunedì 20 maggio 2024 in diretta: le reti arrivano nel primo tempo, i campani accorciano al 44' della ripresa con Maggiore ... calciomagazine