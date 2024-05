Suisio - grave incidente nella notte | 7 feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024)tra sabato 25 e domenica 26 maggio a, con sette persone rimaste ferite. La dinamica è ancora da chiarire ma i mezzi coinvolti sarebbero almeno un paio. È successo intorno all’una lungo la Provinciale 170, nei pressi dell’ex bar Mokà. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e due automediche. Tra le sette persone coinvolte ci sono anche un paio di ventenni e una ragazza di 24 anni: nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma sono stati trasportati per accertamenti agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio. I rilievi di legge sono stati affidati ai carabinieri del comando di Treviglio, competenti per territorio. .