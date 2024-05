Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) La Camera di Commercio e Industria Italo-na ha giovedì sera 16 Maggio, tenuto al Sandton Hotel di Johannesburg il suo annuale evento perre i. Una cena di gala ha visto riunite le figure di spicco della comunità imprenditoriale italiana inche ha accolto con un grande applauso la vincitrice del “LifeTime Achievement”-un premio alla carriera- Mirella K. Corsetti in Kaliazin. Il premio è conferito a persone il cui contributo lascia un segno indelebile e duraturo nella comunità. Mirella Corsetti in Kaliazin è stata la prima donna comandante di nave italiana, ed ha finito per divenire proprietaria di una società di logistica per l’Antartide basata a Città del Capo. La sua emerge come una vita di perseveranza con un risultato a dir poco straordinario. Nel suo discorso di accettazione, Mirella ha voluto dare un messaggio all’imprenditoria femminile: “Se posso farlo io, puoi farlo anche tu”.