Su Kiev massiccio attacco russo anche con due missili ipersonici Appello di Zelensky a Cina e Usa perché partecipino alla conferenza di pace

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella notte si è registrato un altrosull’Ucraina, con 14– di cui due‘Kinzhal’ – e 31 droni: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di. Intanto èsalito ad almeno 11 il bilancio delle vittime dell’di sabato a un megastore di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale: lo hanno reso noto le autorità locali. “Solo i pazzi come Putin sono capaci di uccidere e terrorizzare le persone in un modo così spregevole”, ha detto il presidente ucraino Volodymyrha poi lanciato undiretto ai leader di Usa e– Joe Biden e Xi Jinping –disull’Ucraina, in programma in Svizzera dal 15 giugno. La coordinatrice umanitaria dell’Onu per l’Ucraina, Denise Brown, ha condannato l’definendolo “assolutamente inaccettabile”. “Sono sconvolta e scioccata dalle terrificanti notizie che arrivano da Kharkiv”, si legge in un messaggio pubblicato sul sito dell’Onu.