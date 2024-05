Studenti accerchiati al sottopasso della stazione - Pezzotta | La riprova del fallimento di questa amministrazione Carnevali | La sicurezza è una mia priorità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo. Non è passata inosservata la circolare del dirigente scolastico, Maria Amodeo, documento che sabato 25 maggio ha diffuso alle famiglie dopo avere ricevuto le segnalazioni preoccupate di un genitore. Il contenuto e il relativo invito fanno riferimento agli episodi che hanno coinvolto alcunidell’Istituto Natta, presi di mira nella zona del. Avvicinati con le solite scuse. Chiedono l’ora o una sigaretta, poi passano all’azione. Accerchiano il malcapitato di turno e gli intimano di consegnare loro tutto ciò che ha: soldi e cellulare. L’ultimo a farne le spese è stato un ragazzo di 16 anni che frequenta l’istituto scolastico Natta, e che a quanto pare era diretto a lezione. Da qui la scelta del dirigente di invitare alla massima prudenza. “Questo è l’ennesimadell’incapacità didi saper gestire determinate situazioni che io ritengo gravissime e che, oltretutto, in questo caso coinvolgono i giovani– così Andrea, candidato per la coalizione di centrodestra a Bergamo –situazione è inaccettabile.