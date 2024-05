Stramaccioni | L’Inter resta una macchina perfetta - ma attenzione a un tema

(Di domenica 26 maggio 2024) Andreasi è espresso in merito al passaggio di proprietà delda Steven Zhang a Oaktree. L’ex allenatore ha sollevato un’unica perplessità riguardo al futuro dei nerazzurri. IL FUTURO – Andreaè intervenuto a DAZN sull’approdo di Oaktree alla guida del. Dal suo punto di vista, la società nerazzurra parte da una base di livello assoluto. L’unico pericolo che può impattare sull’efficacia del sisnerazzurro riguarda i tempi: «Bisogna faresolo alle tempistiche. Perché fra rinnovi contrattuali e mercato in entrata, sedovesse avere bisogno di celerità da parte della nuova proprietà, quest’ultima dovrebbe farsi trovare pronta. Ildei tempi di approvazione di una spesa plurimilionaria è l’unico che può affliggere unacome quella nerazzurra».

