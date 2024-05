Storia di Giacomo Valle - ingegnere neurale in Svezia | Tornere - ma non mi conviene L’Italia spende per formarci e i benefici vanno altrove

(Di domenica 26 maggio 2024), 33 anni, è unspecializzato in bionica e bio-robotica, professore alla Chalmers University di Göteborg, in: nel 2021, con il suo prototipo di arto bionico chiamato “MyLeg”, è arrivato quarto nella classifica degli scienziati italiani under 30 stilata dalla rivista Forbes. È partito da Genova, dal liceo classico Cristoforo Colombo, quello in cui ha studiato anche Fabrizio De Andrè: “Ioi in Italia, mi piacerebbe tantissimo, se solo potessi fare lì quello che riesco a fare qui”, chiarisce subito. Nonostante la formazione classica, “ho sempre preferito le materie scientifiche”, racconta, “così dopo la maturità ho deciso di iscrivermi a ingegneria biomedica, dove mi sono avvicinato alla bionica, una materia che mi attirava quasi fosse fantascientifica, con tecnologie che permettono di collegare arti bionici al cervello”.

