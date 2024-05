Stoltenberg insiste | Inviare più armi a Kiev La pacificazione con Putin non funzionerà E sulla Cina | Alimenta la guerra in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) I Paesi della Nato a fornire un sostegno maggiore all’Ucraina nellacontro la Russia. Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Jens, invita chi ne fa parte a intensificare l’invio die munizioni a: “Compresi sistemi antiaerei ea lungo raggio”, ha detto al quotidiano Welt. Il numero uno della Nato, in scadenza di mandato, appena un giorno fa aveva chiesto ai Paesi alleati di togliere il vincolo posto a Volodymyr Zelensky, in primis dagli Usa, di non utilizzare lefornite dall’Occidente per colpire il territorio russo. Più missili, quindi, e via libera ad azioni offensive strategiche verso Mosca. Una visione raccolta in maniera cauta, se non proprio gelida, da ampi pezzi del governo italiano, compresi i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, rispettivamente a capo di Esteri e Difesa.si ferma almeno su un altro punto controverso che ha fatto fibrillare i governi europei nelle ultime settimane: la possibilità di impiegare gli eserciti boots on the ground.