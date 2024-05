Stefano Tacconi dovrà operarsi di nuovo | cosa sta succedendo

(Di domenica 26 maggio 2024) Personaggi tv.di: le novità.è un ex calciatore italiano, di ruolo portiere. Ha legato il proprio nome soprattutto alla Juventus, nella quale ha militato per quasi un decennio (1983-1992) fino a diventarne capitano. Tra il 1987 e il 1991 ha fatto parte della nazionale italiana, totalizzando sette presenze e partecipando come secondo portiere al campionato d’Europa 1988 e al campionato del mondo 1990. Ha inoltre disputato da titolare i Giochi olimpici di Seul 1988. Nell’aprile 2022 è stato colpito da un’ischemia cerebrale e il campione continua a lottare contro di essa. ( dopo le foto) Leggi anche: “Verissimo”, ospite: “Sono stato operato d’urgenza” Leggi anche:, le prime parole dopo il ritorno a casa Leggi anche:, l’annuncio ad un anno e mezzo dall’emorragia cerebrale: come sta oggi Leggi anche:, la notizia strappalacrime dopo la malattiadi: le novitàha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimane DiPiù.

L'ex portiere bianconeri oggi sta meglio dopo il ricovero e le operazioni di un anno fa per aneurisma. Il prossimo desiderio: andare allo stadio per vedere la sfida tra Juve e Milan. Ma con un cruccio: "Questa squadra è piatta, ha un gioco noioso". fanpage

A un anno dal coma Stefano Tacconi ce l’ha fatta, grazie alla sua forza di volontà e ai bravissimi medici che l’hanno seguito l’ex numero uno della Juventus si è rialzato in piedi e ha ricominciato a camminare. Ora, con una determinazione che lo ha sempre contraddistinto, ha deciso di festeggiare non una, ma tre importanti ricorrenze. thesocialpost

Ha potuto festeggiare tre volte Stefano Tacconi, a un anno dal coma in cui era caduto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito da un’emorragia cerebrale davanti a suo figlio Andrea. A breve l’ex giocatore racconta al settimane DiPiù che dovrà tornare sotto i ferri per una nuova operazione: «Le ultime visite hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei “trombi”, nelle gambe e nella vena aorta. open.online

Tacconi: “Mi sento un leone, ma il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite hanno…” - tacconi: “Mi sento un leone, ma il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite hanno…” - Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale DIPiù, stefano tacconi ha parlato della nuova operazione che l'ex portiere deve affrontare. "Assieme alla mia famiglia ho deciso di festeggiare le ... golssip

Stefano Tacconi: «Devo operarmi di nuovo, il mio calvario non è finito. Lapo Elkann È sparito e ho sofferto» - stefano tacconi: «Devo operarmi di nuovo, il mio calvario non è finito. Lapo Elkann È sparito e ho sofferto» - stefano tacconi ce l'ha fatta. È riuscito a riaprire gli occhi, a rialzarsi in piedi e camminare nuovamente con le sue gambe. E così dopo un anno dal coma che ha fatto pensare ... leggo