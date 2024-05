Stefano Massini moglie e figli - cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco tutto sullo scrittore

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di domenica 26 maggio 2024)e autore di opere teatrali memorabili, ha? Proviamo a scoprireciò che riguarda la sua!, Leggi anche:aggredito al Salone del Libro di Torino: chi è loe qual è il suo orientamento politico? Di lui piace la schiettezza delle parole, usate magistralmente per coinvolgere e far comprendere chi lo ascolta temi scottanti e a volte dolorosi. Lui è, forse il più grande drammaturgo contemporaneo. Nel 2020 ha debuttato anche come conduttore televisivo, presentando insieme ad Andrea Delogu il programma Ricomincio da Raitre. Nello stesso anno ha avviato una collaborazione con La Repubblica, curando la rubrica Parole in corso, diventata un appuntamento attesissimo dai lettori. Il grande pubblico televisivo, inoltre, lo apprezza molto quando recita i suoi monologhi, sempre più brillanti, spesso ospitetrasmissione di La7 Piazzapulita.