Stefano De Martino come non lo avete mai visto | la bomba di Striscia | Guarda

(Di domenica 26 maggio 2024) Siamo ala Notizia, il tiggì satirico in onda su Canale 5, il marchio di fabbrica della rete ammiraglia Mediaset, insomma l'intramontabile creatura di Antonio Ricci. La puntata in questione è quella di sabato 25 maggio, alla conduzione dietro al celeberrimo bancone dic'è una delle coppie più iconiche e rodate, ossia quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. E aviene proposta una delle rubriche "immortali", una di quelle più longeve e seguite, ossia I nuovi mostri, in cui viene proposto in una peculiare classifica il meglio del peggio di quel che si èin televisione negli ultimi sette giorni. E così ecco che tra I nuovi mostri fa capolino Bianca Berlinguer, che nel suo È sempre cartabianca su Rete 4 stuzzicaspesso accade Mauro Corona. Quindi Vittorio Feltri, che sempre ospite della Berlinguer ma A prima di domani viene interrotto mentre sta parlando, esempre non gradisce.

