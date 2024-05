SPUNTA IL ROSSO A MONTECARLO! Leclerc domina il GP di Monaco - anche Sainz sul podio!

(Di domenica 26 maggio 2024) Charlescompleta l’opera e questa volta, al terzo tentativo, riesce a difendere la pole position tra le strade della suaimponendosi nel Gran Premio di2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesto successo in carriera per il monegasco della Ferrari, che torna a vincere dopo quasi due anni di digiuno (GP Austria 2022) sfatando finalmente il tabù del suo GP di casa, in cui per varie vicissitudini non era mai andato a. La Scuderia di Maranello ottiene così la seconda affermazione dell’anno dopo la strepitosa doppietta di Melbourne, raggiungendo quota 10 primi posti nell’evento del Principato (l’ultimo trionfo risaliva al 2017 con Sebastian Vettel, l’unico altro sigillo del XXI secolo fu di Michael Schumacher nel 2001).

Giornata indimenticabile per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari. Oggi, domenica 26 maggio, il pilota monegasco della Ferrari ha vinto il Gp di Monaco. Per "Il Predestinato" è il primo successo nella gara di casa, la fine di quello che era stato un vero e proprio tabù.

Una giornata che il buon Charles Leclerc ricorderà per tutta la vita. Momenti così dolci che inebrieranno i ricordi del pilota monegasco di Ferrari che, da oggi, può dire di aver compiuto uno dei suoi più grandi sogni rimasti nel cassetto polverose delle speranze in attesa di essere realizzate.

