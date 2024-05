Spreco alimentare, Coldiretti: in Italia si buttano 1,5 miliardi di Kg di cibo all'anno - Spreco alimentare, coldiretti: in Italia si buttano 1,5 miliardi di Kg di cibo all'anno - Secondo la coldiretti in Italia si buttano 1,5 miliardi di Kg di cibo all'anno. La frutta è l'alimento più sprecato con una media di 1,3 kg a testa che finiscono nell'immondizia. Seguono: pane, aglio, ... adnkronos

Dieta mediterranea: balzo dell’export dei prodotti agricoli made in Puglia - Dieta mediterranea: balzo dell’export dei prodotti agricoli made in Puglia - Occorre dire basta – insiste coldiretti Puglia - alla concorrenza sleale dei Paesi ... In Italia nel 2023 ad esempio sono più che raddoppiate, per un totale di ben oltre il miliardo di chili, le ... molfettaviva

In crescita l'export agricolo pugliese: vendite record per olio e pasta: "Prodotti simbolo della dieta mediterranea" - In crescita l'export agricolo pugliese: vendite record per olio e pasta: "Prodotti simbolo della dieta mediterranea" - Secondo i dati riportati da coldiretti Puglia, nell'ultimo anno gli acquisti dall'estero dell'extravergine regionale sono aumentati del 25%, quelli dell'ortofrutta del 18%. Per la pasta la domanda è s ... baritoday