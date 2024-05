Spogliatoi Palazzi | Certi momenti erano da gestire meglio

(Di domenica 26 maggio 2024) L’allenatore Sergioriflette sulla sconfitta in gara-3 di spareggio playout dalla Macagi Cingoli. "Credo – spiega il tecnico – che nel contesto dell’equilibrio peraltro scontato, essendo col Rubiera alla quinta partita stagionale, avremmo potutoa noi favorevoli. Invece, la foga e certe contingenze positive, non hanno pagato". Al riguardoè esplicito: "Ideterminanti sono stati tre: due da parte nostra, uno con prosieguo per il Rubiera. All’inizio del secondo tempo abbiamo avuto a vantaggio due fasi in cui potere allungare. Il Rubiera è riuscito a procurarsene una, e l’ha sfruttata convenientemente". g. cen. .

Via dei Mille, la piscina scoperta sarà pronta per giugno - Via dei Mille, la piscina scoperta sarà pronta per giugno - finalizzati a rendere autonomo l’impianto natatorio esterno dal quello interno al palazzetto. I lavori consistono nella realizzazione degli spogliatoi nell’area dei servizi igienici e nella dotazione ... ilmessaggero

Gettate le basi del Palazzetto dello sport di Sibari - Gettate le basi del Palazzetto dello sport di Sibari - Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da ... giornaledicalabria

Gettate le fondazioni del Palazzetto dello Sport di Sibari. Papasso: "Diamo il via ad un’opera storica per la popolazione" - Gettate le fondazioni del Palazzetto dello Sport di Sibari. Papasso: "Diamo il via ad un’opera storica per la popolazione" - Una struttura fondamentale soprattutto "per i ragazzi ma anche - sottolinea il Sindaco - per la mia amministrazione comunale che l’ha fortemente voluta" ... cosenza.gazzettadelsud