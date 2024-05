Spettacolo di danza per 200 allievi

(Di domenica 26 maggio 2024) Stasera alle 20 al teatro di Guastalla lodi fine corso dell’Atelier Scuola di, con "En Plein Air", un’ode alla bellezza della natura. Dall’alba al tramonto, ammirando il sole sorgere e poi tramontare, loaccompagna il pubblico a contemplare una meravigliosa notte stellata. In scena 200che interpretano elementi naturali come fiori, farfalle, cielo e raggi di sole. Insegnanti e coreografi: Francesca Alessandri, Allegra Bergonzi, Vanessa Boccazzi, Camilla Borrini, Maura Cantarelli, Alice Gualtieri, Marika Greco D’Alceo, Paola Masi, Margherita Righi, Carolina Rognini, Rebecca Pagliai, Fabio Rotelli, Manuel Venturino.

Un’iniziativa del Ministero della Cultura della Repubblica di Corea per celebrare le relazioni con l’Italia Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, insieme all’Istituto Culturale Coreano in Italia (ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica di Corea) e al KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange), è lieto di annunciare lo spettacolo di musica e danza tradizionale coreana “Il sogno del Principe” della compagnia del National Gugak Center, che si terrà il 4 maggio alle ore 19 al Teatro Argentina di Roma e inaugurerà l’anno di scambio culturale tra Italia e Corea 2024-25. newsagent

di Massimiliano Craus Trentatré primavere di danza in un viaggio nel repertorio di Marina Serpico nello spettacolo del 25 maggio al Teatro Parravano di Caserta. Uno spettacolo che, anche questa volta, condurrà per mano il pubblico nei meandri della danza a tutto tondo, proprio come nelle corde di un’ispirata Melina Serpico, padrona di casa e direttrice artistica del suo omonimo Studio Danza di Caserta sin dal 1990. ildenaro

