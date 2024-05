Spaventoso incidente al GP di Monaco di Formula Uno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Il GP didiUno è stato segnato da unal primo giro, che ha coinvolto le Haas di Kevin Magnussen e di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez. La dinamica dell’non lascia spazio a dubbi: il colpevole è Magnussen. Il pilota danese ha tentato un sorpasso azzardato su Perez in un rettilineo troppo stretto per due monoposto. L’anteriore sinistra della sua Haas ha colpito la posteriore destra della Red Bull, che è andata in rotazione, schiantandosi contro il muro e rimbalzando in pista, dove ha colpito l’altra Haas guidata da Hulkenberg.