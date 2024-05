Sparatoria sulla statale Brindisi-Taranto all’altezza di Mesagne | ferita 47enne Indaga la polizia

Lite in famiglia finisce in sparatoria, donna ferita a colpi di pistola: interrogati due uomini, uno è il cognato. Lei è gravissima - Lite in famiglia finisce in sparatoria, donna ferita a colpi di pistola: interrogati due uomini, uno è il cognato. Lei è gravissima - Una donna è stata ferita con colpi di arma da fuoco al termine di una lite in famiglia. Le sue condizioni sarebbero gravi. È accaduto sulla complanare della statale 100 tra Brindisi ... leggo

