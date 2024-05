Sparatoria contro una scuola elementare ebraica a Toronto | Atto antisemita

2.26 Una raffica di spari ha danneggiato la facciata di una scuola elementare ebraica femminile a Toronto, in Canada, senza causare feriti. L'attacco, avvenuto all'alba, si inserisce in un quadro di crescenti tensioni legate al conflitto nella Striscia di Gaza. televideo.rai

Succede in tante scuole dell’infanzia che i genitori facciano piccole incursioni in classe per fare qualcosa che sanno fare insieme con i bambini. Speciale il caso dei compagni di Stella, figlia di Giuliano Sangiorgi, che hanno potuto assistere a un concerto del cantante dei Negramaro tutto per loro.

iodonna