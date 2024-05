Sorriso è questione di gender

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Da tempo tra donne e uomini vengono riconosciute molte differenze: biologiche, psicologiche e sociali, ma non tutti sanno che queste potrebbero avere una relazione diretta e un impatto sulla loro salute orale e sull’aspetto del. Un’evidenza importante per Straumann Group – leader globale in implantologia e nelle soluzioni ortodontiche che ripristinano ile la fiducia – e la Dottoressa Martina Stefanini, ricercatrice all’Università di Bologna, membro attivo di società scientifiche come SIdP e ITI, editor di una rivista e speaker internazionale: in occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), hanno fatto luce sull’odontoiatria di genere, sulle differenze tra i sessi e sulla professione.