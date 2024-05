Sonego-Humbert oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) LorenzoaffronteràUgoal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. In un altro momento della carriera, probabilmente avremmo considerato questo un buon matchup per Lorenzo sulla terra battuta di un Grand Slam.è cresciuto molto, è entrato tra i primi 20 giocatori del mondo, ma il suo palmares sul rosso lascia comunque a desiderare e sconfiggere una testa di serie rappresenta spesso e volentieri un’occasione per “aprirsi il tabellone”., però, è in un momento difficile: le prestazioni continuano a non arrivare, i risultati neanche e la fiducia chiaramente è ai minimi. L’obiettivo qualificazione olimpica è ormai quasi svanito, salvo clamorosi risultati a Parigi.ha vinto tre dei cinque precedenti scontri diretti e gli ultimi due in ordine temporale, ma sul rosso è in vantaggio il piemontese. SEGUI LADEL MATCH PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIIN TVscenderanno in campo, domenica 26 maggio, alle ore 11.