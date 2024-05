Sondaggi Isola dei Famosi 26 maggio - l’eliminato della semifinale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 26 maggio 2024) Si avvicina ladidei, in onda il 26su Canale5. Un’edizione non facile, per Vladimir Luxuria, che ha fatto registrare gli ascolti più bassi di sempre e che ora giunge alle battute finali con uno dei naufraghi votatissimo come preferito ma inviso ai suoi compagni che l’hanno spesso attaccato. Di certo, Artur Dainese conosceva bene le dinamiche del gioco e ha saputo applicarle nel migliore dei modi: non sarebbe strano vederlo arrivare alla vittoria. Ma chi uscirà a un passo dalla finale? Inon mentono.dei: chi esce Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese conduce ladideiin onda domenica 26. Cinque sono i naufraghi in nomination e quindi a rischio eliminazione: Artur Dainese, Dario Cassini, Edoardo Franco, Karina Sapsai e Linda Morselli. Tra loro, il pubblico deve decidere il preferito mentre il meno votato è il naufrago che deve lasciare per sempre l’Honduras.