Sommer | Inter - grande stagione! Mi porto tanto con me

(Di domenica 26 maggio 2024)è atteso dall’ultima fatica stagionale, Verona-. In vista della partita conclusiva della Serie A 2023-2024, dove partirà dalla panchina il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico ufficiale. CHIUSURA – Yannparla dell’ultima giornata, Verona-, suTV: «Come giudico il mio primo anno in Italia? Unamolto buona, con tante ottime prestazioni della squadra e partite con la porta inviolata. Abbiamo avuto unadifesa quest’anno, ci sono state tante buone partite e grandi emozioni. Ma anche qualche delusione, come per esempio in Champions League, però è stato un bellissimo campionato e mi sono divertitoin questo primo anno qui».chiude lacon l’e inizia quella con la Svizzera IL DOUBLE –l’anno scorso ha vinto in Germania col Bayern Monaco, ora lo scudetto: «Quale titolo meglio? Difficile da dire perché sono due campionati diversi.