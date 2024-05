(Di domenica 26 maggio 2024)ha chiuso ingli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana, che ieri aveva conquistato una brillante medaglia d’argento nel concorso generale individuale (unica gara che sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024), ha trionfato con grande eleganza, brillantezza e maestria nella finale di specialità allasulla pedana di Budapest (Ungheria). La 20enne, che nel 2022 si laureòdel Mondo sul giro completo, ha eseguito un meraviglioso esercizio ed è stata premiata con il punteggio di 35.350 (18.4 il D Score, 8.450 per l’esecuzione, 8.500 di artisticità), annichilendo l’intera concorrenza. L’azzurra ha infatti ampiamente distanziato l’ungherese Fanni Pigniczki (34.850) e l’israeliana Daniela Munits (34.250). La ribattezzata Formica Atomica ha così difeso lo scettro continentale conquistato dodici mesi fa con questo attrezzo e si è confermata sulper il terzo anno consecutivo, visto che nel 2022 si mise al collo l’argento.

Sofia Raffaeli vulcanica: Campionessa d’Europa con la palla, poi il podio con il nastro! Chiusura in bellezza - Sofia raffaeli vulcanica: Campionessa d’Europa con la palla, poi il podio con il nastro! Chiusura in bellezza - Sofia raffaeli ha chiuso in bellezza gli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana, che ieri aveva conquistato una brillante medaglia d’argento nel concorso generale individuale ... oasport

Diretta Europei ginnastica ritmica 2024/ Streaming video Rai: le finali di specialità (oggi 26 maggio) - Diretta Europei ginnastica ritmica 2024/ Streaming video Rai: le finali di specialità (oggi 26 maggio) - l’impianto nel quale ci sono ancora la bellezza di sei titoli da assegnare nelle singole specialità, sia a livello individuale sia per le squadre. ilsussidiario