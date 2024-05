Sofia Raffaeli vince agli Europei | Ora aumento le difficoltà per le Olimpiadi - contenta per le medaglieS

(Di domenica 26 maggio 2024)ha concluso la propria avventura2024 di ginnastica ritmica con tre mede al collo: oro con la palla, argento nel concorso generale individuale (unica gara presente anche alle), argento con il nastro. La trasferta di Budapest (Ungheria) si è rivelata decisamente positiva per la fuoriclasse marchigiana, che ha ribadito la propria caratura internazionale e che può lanciare la volata verso i Giochi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un paio di mesi.ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sonoper i due attrezzi in cui ho preso meda, ma anche per quelli che ho sbato perché ero partita convinta e determinata.

