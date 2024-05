Sofia Raffaeli d’oro agli Europei di ginnastica artistica

(Di domenica 26 maggio 2024) Budapest, 26 maggio 2024 – Dopo Baku è ancora una volta oro. Gioia immensa per, che oggi ha conquistato la meda più ambita nella finale di specialità con la palladi Budapest. La marchigiana resta quindi campionessa continentale in carica. Ieri gli argenti nell'All around, e con le 'Farfalle' nella prova con i cinque cerchi e misto palle con nastri. Seconda posizione a Budapest anche nella classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati ai due di squadra, vede l'Italia d'argento con 338.550 punti (migliorano il quarto posto di Baku 2023) alle spalle della Bulgaria, oro con 343.150 ma questa volta con Israele terzo con 334.500. .

Punteggio di 30.450 per Raffaeli, non ci sarà medaglia per lei. Ora la campionessa d'Europa dell'All Around, la bulgara Nikolova

E' OROOOOOOOOOOOOOOO RAFFAELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 33.250 PER NIKOLOVA CHE E' GIU' DAL PODIO!

