Skam Italia - amatissima protagonista della serie si è sposata! Video

(Di domenica 26 maggio 2024) Si ènella giornata di ieri sabato 25 maggio una delle attrici più amate di, latelevisiva in onda dal 2018 ideata da Ludovico Bessegato per TIMvision. Benedetta Gargari, ex bimba prodigio che ricordiamo per aver preso parte a fiction di successo come Una donna per amico e Casa famiglia, è convolata a nozze con il fidanzato di lunga data Tommaso. L”attrice è stata una delle interpreti più apprezzatewebdal 2018 al 2020 dove ha vestito i panni di Eleonora Sava. Nel 2019, anno in cui si è laureata in Giurisprudenza, ha iniziato a diradare le sue apparizioni sul piccolo e grande schermo, preferendo poi abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla sua professione. Molto riservata, suoi suoi profili social rare sono le foto di coppia pubblicate. Sappiamo anche molto poco del suo neo marito, conosciuto, secondo alcune fonti, nel suo ambiente di lavoro.