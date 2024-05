Siu -scarcerato marito Gip non convalida

(Di domenica 26 maggio 2024) 21.05 Il giudice non hato l'arresto di Jonhatan Maldonato,il 37enne fermato nei giorni scorsi con l'accusa di tentato omicidio della moglie Soukraina El Basri, l'influencer Siu, 30 anni. La decisione è stata comunicata oggi, all'indomani dell'udienza, durata circa 4 ore,nella quale l'indagato ha sostenuto la tesi che la donna si era inferta una ferita da sola e aveva chiesto aldi raccontare la versione di un incidente domestico. Il giudice ha disposto per Maldonato l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento.

