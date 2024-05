La carta igienica è una presenza necessaria all’interno delle nostre case. E anche se in molti teorizzano modi alternativi per detergersi dopo essere andate e andati in bagno, difficilmente potremmo rinunciare a questi fogli di cellulosa usa e getta. cultweb

Uno dei prodotti più utilizzati, la carta igienica, ha subito in Italia un sensibile rincaro, con i prezzi al dettaglio che, negli ultimi 3 anni, sono saliti in media del +44%. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali con quelli in vigore nel 2021. quotidiano

Sima, 'con la carta igienica 3 milioni di alberi nel wc' - Sima, 'con la carta igienica 3 milioni di alberi nel wc' - (ANSA) - ROMA, 26 MAG - In Italia ogni anno quasi 3 milioni di alberi finiscono nel wc. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale ... notizie.tiscali