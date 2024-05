Siena capitale della biodiversità Ai vertici nella sfida tra città in Italia Maratona nella Valle di Follonica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024)si piazzaparte altaclassifica del City nature challenge 2024, la più grandemondiale amichevole fra, che si è svolta ad aprile, con iniziative di citizen science, ovvero scienza partecipata in area urbana. Terzo posto per numero di specie fotografate e identificate (666), quarto per numero di osservatori (63) e quinto per numero di osservazioni fotografiche, audio o video raccolte (1571) caricate dagli osservatori sulla piattaforma internazionale iNaturalist. Un grande risultato, conseguito soprattutto grazie al BioBlitz, laorganizzata dal Museo di Storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici in collaborazione con associazioni ambientaliste, che si è svolta nell’area verde urbanadidove, suddivisi in sette turni, hanno partecipato quasi duecento persone. "Il prossimo autunno – annunciano dai Fisiocritici – il Museo di Storia naturale ha in programma la restituzione pubblica dei risultati dei primi tre anni di iniziative, una delle quali è il BioBlitz, del progettoBiodiverCity che ha l’obiettivo di censire laurbana di".