Si ride a teatro con Carlo Amleto e Scherzo N°1 - Opera Prima

(Di domenica 26 maggio 2024) MILANO – Dopo i sold out a Roma, Milano e Napoli,, comico, attore e musicista, torna in scena con il suo spettacoloN°1,, per una vera e propria tournée, prodotta da OTR, che toccherà i teatri di tutta Italia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. In questi mesiè diventato uno dei fenomeni comici del momento, sia per le numerose partecipazioni ad una lunga serie di programmi televisivi tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per il grandissimo successo sui social, che gli ha fatto guadagnare in pochissimo tempo quasi 250k follower grazie ai suoi video virali in cui musica e comicità diventano una cosa sola.