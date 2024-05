Si innamora della domestica ma lei ha un altro | prende la pistola e la minaccia durante la festa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024) Il 55enne perseguitava la donna e non accettava avesse un. Braccialetto elettronico stalking tivoli (ilcorrierecitta.com) Si era invaghitosua, ma quando laha poi cambiato lavoro e voltato pagina, lui non c’è riuscito. Un 55enne di Lanuvio si è così rifugiato nella violenza, passando dallo stalking alle minacce vere e proprie verso la sua ex collaboratricee la sua famiglia, puntandole unacontro. Un gesto estremo che ha terrorizzato la donna e i presentiunapatronale a pochi km da Roma.