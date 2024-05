Si dividono le strade tra mister Ceccarini e il team ducale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Diversi gli allenatori in attesa di una chiamata, tra questi Lazzaro Gaudenzi, esperto trainer ex Fano, Gabicce e altre compagini della nostra provincia, poi c’èMarco Gettaione ex Cantiano e Santa Cecilia, Giuseppe Sarti ex Audax Piobbico, Emanuele Pessina ex Cattolica, Giovanni Stocchi che ha svolto il ruolo di vice a Omiccioli nella passata stagione a Urbania e tanti altri. E’ notizia di ieri che si è chiuso in maniera consensuale il rapporto traAntonio(foto) e l’Urbino. I dirigenti ducali tengono a ringraziare per il suo operatoaugurandogli altre soddisfazioni professionali. Si sono divise leanche tra il Fortuna Fano e l’allenatore Tommaso Ordonselli e tra l’Atletico Luceoli Cantiano eEnrico Fiorucci. C’è la separazione anche traAndrea Profili e l’Olimpia Marzocca. Riguardo i calciatori ieri girava la notizia dell’ingaggio da parte del Lunano, neo promosso in Promozione, del portiere Jammin Adebiyi classe 2000 nell’ultima stagione al Valfoglia.