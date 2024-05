(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUndi, con oltre 1200 spettatori al giorno venerdì e sabato, per ildeldiche si è concluso oggi alla Floridiana in una terza edizione che ha certificato ormai il successo della rassegna, spazio annuale di misteri e racconti, di chiacchiere con i grandi scrittori di gialli, noir, storie di spionaggio. Il presidente delMaurizio de Giovanni e l’organizzatore Ciro Sabatino hanno organizzato un programma di incontri con le star da Luca Crovi, che ha anche moderato la conversazione pubblica con molti colleghi scrittori, fino al presidente che ha narrato tre storie inedite sulla violenza sulle donne, e a Carlo Lucarelli, star sabato sera di una sala strapiena, oltre a una lunga lista di autori di successo.

Giovedì 23 alle 16 Paolo Ricchiuto, autore de ‘Le chiavi di casa’ sarà intervistato da Giancarlo Marino, per il ciclo Incontri programmato nell’ambito del Festival del Giallo (Villa Floridiana, Vomero – 23/26 maggio). Ricchiuto, avvocato esperto di privacy, ha esordito pubblicando con Giunti il suo romanzo ‘Le chiavi di casa’, che ha riscosso gran successo di pubblico e di critica, tanto da essere anche tra i finalisti del premio ‘Ceresio in giallo’. ildenaro

Si chiude il Festival del Giallo a Napoli, boom di pubblico - Si chiude il festival del giallo a Napoli, boom di pubblico - Un boom di pubblico, con oltre 1200 spettatori al giorno venerdì e sabato, per il festival del giallo di Napoli che si è concluso oggi alla Floridiana in una terza edizione che ha certificato ormai il ... ansa

Festival di Cannes day 12, Sean Baker si aggiudica la Palma d’oro in Hermès ed Elodie vince in stile con Versace - festival di Cannes day 12, Sean Baker si aggiudica la Palma d’oro in Hermès ed Elodie vince in stile con Versace - La pellicola “Anora” riceve il massimo riconoscimento della kermesse cinematografica e, per la premiazione finale, il regista americano sceglie un completo firmato dalla maison francese. Dunque, a sal ... milanofinanza

Il boom della spy stories in Italia con la crescita delle scrittrici di “Segretissimo” - Il boom della spy stories in Italia con la crescita delle scrittrici di “Segretissimo” - NAPOLI - "L'inizio della guerra fredda aprì l'uscita dei libri di spionaggio che negli anni ha cominciato anche a pubblicare le opere di chi negli anni del ... napolivillage