Sette neonati morti tra le fiamme Devastante incendio in ospedale | tragedia senza precedenti

(Di domenica 26 maggio 2024) Unha colpito unpediatrico nella notte di sabato, causando la morte di almenodei dodiciricoverati nella struttura. Le, innescate dall’esplosione di una bombola d’ossigeno, si sono propagate rapidamente. L’allarme è scattato intorno alle 23.30. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a trarre in salvo dodicicon l’aiuto del personale presente. Nonostante gli sforzi eroici dei soccorritori, sei bambini sono stati dichiaratisul posto, mentre un settimo è deceduto successivamente durante il trasferimento in un altro. Cinquerestano ricoverati in terapia intensiva, mentre le autorità indagano sulle cause e le responsabilità di questa. Leggi anche: “Almeno 4e 27 feriti”. Crolla la terrazza del ristorante,sul lungomarenell’dell’in India.

