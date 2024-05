Serventi torna in pista | allenerà Battipaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Per sognare in grande, ci vuole un grande condottiero. A pochi giorni dalla salvezza nella serie A1 di basket femminile, la Pallacanestroha ufficializzato l’ingaggio di coach Lorenzoper costruire un percorso di crescita nella massima divisione a cui parteciperà per la nona volta nella sua storia. L’allenatore reggiano, classe 1968, era già stato corteggiato in passato dal sodalizio campano senza però trovare l’accordo, mentre ora il matrimonio è andato in porto. Con grande gioia del presidente Rossini: "è uno dei migliori allenatori in circolazione e farà crescere le nostre squadre". Infatti, se guardiamo al palmares del coach di casa nostra, troviamo diversi importanti riconoscimenti: tre volte miglior allenatore della Legabasket, quattro semifinali scudetto e cinque final-four di Coppa Italia, in quindici anni di carriera in A1, oltre a incarichi tecnici nelle nazionali giovanili.