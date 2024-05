Serve una tassa sui super-ricchi - lo 0,1% del patrimonio

(Di domenica 26 maggio 2024) Unadi appena lo 0,1% sui patrimoni dei più, cioè chi ha patrimoni da 5,4 milioni in su, i cosiddetti Paperoni. La richiesta viene ribadita dall'Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, in vista del prossimo G7 di giugno in Puglia. Una richiesta già arrivata a Stresa e ribadita di recente in un incontro in Senato. Richiesta che al momento sembra inascoltata. In Italia, - spiega Oxfam - la ricchezza posseduta dallo 0,1% dei cittadini piùè quasi tre volteiore a quella nelle mani della metà più povera della popolazione.

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Questa mattina ero a Firenze per partecipare come relatore a un dibattito organizzato per lo SciPol Day, la giornata di divulgazione dedicata alla scuola di scienze politiche di UniFi. linkiesta

Le elezioni europee arrivano in una fase caldissima, a livello internazionale, sul fronte del fisco. Il primo pilastro della tassazione minima sulle multinazionali rischia di saltare, l’Onu sta lavorando a una convenzione globale per riscrivere le regole della cooperazione internazionale sul fisco, la presidenza brasiliana del G20 ha messo al centro dell’agenda dei lavori la proposta di una tassazione globale dei grandi patrimoni sostenuta da economisti come Gabriel Zucman e i Nobel Joseph Stiglitz ed Esther Duflo e appoggiata anche da Germania e Spagna. ilfattoquotidiano

La proposta avanzata da Brasile, Francia e altri Paesi per varare una tassa globale che colpisca i patrimoni delle persone miliardarie ha ricevuto una battuta d'arresto: gli Stati Uniti, infatti, si sono detti contrari. Continuano le procedure anche per la global minimum tax sulle multinazionali. fanpage

Più tasse per i ricchi dopo le elezioni europee Come stanno davvero le cose - Più tasse per i ricchi dopo le elezioni europee Come stanno davvero le cose - La proposta lanciata da economisti e politici di centrosinistra potrebbe portare 286,5 miliardi di euro all'anno alle casse Ue. Germania, Francia e Spagna favorevoli. Ma l'Italia e la destra europea s ... europa.today

Alleanza Verdi-Sinistra, programma elezioni europee 2024: pdf e punti principali - Alleanza Verdi-Sinistra, programma elezioni europee 2024: pdf e punti principali - Il programma elettorale per le elezioni europee 2024 di Alleanza Verdi-Sinistra: il testo completo in pdf anche in download e le principali proposte per l'Europa dei rossoverdi. money

Confronto Marattin-Roventini sull’imposta sui grandi patrimoni: “No a un aumento delle tasse”. “Vogliamo solo redistribuire il carico” - Confronto Marattin-Roventini sull’imposta sui grandi patrimoni: “No a un aumento delle tasse”. “Vogliamo solo redistribuire il carico” - Confronto franco tra Andrea Roventini e il deputato di Iv Luigi Marattin alla tavola rotonda per la presentazione del manifesto degli economisti italiani favorevoli all'introduzione in Italia di un'im ... ilfattoquotidiano