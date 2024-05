Serie B - semifinali ritorno | Venezia manda ko il Palermo e la Cremo travolge il Catanzaro

La diretta testuale di Carrarese-Juventus U23, match dello stadio Dei Marmi valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Archiviato il pareggio per 1-1 maturato nella gara di andata del Moccagatta, le due squadre scenderanno in campo per decretare chi andrà in semifinale. sportface

La diretta testuale di Avellino-Catania, match dello stadio Partenio valevole per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancoverde, dopo la sconfitta rimediata nella gara di andata del Massimino, non vuole lasciarsi scappare la possibilità di accedere alle semifinale e cercherà in tutti i modi di rimontare. sportface

Alle 20:30 di domenica 2 giugno Venezia e Cremonese si sfideranno in occasione della finale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma al ‘Penzo’. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e in streaming su Sky Go e NOW. sportface

Calcio: il Trapani perde in casa l'andata della Finale di Coppa Italia. Mercoledì il ritorno. - Calcio: il Trapani perde in casa l'andata della Finale di Coppa Italia. Mercoledì il ritorno. - Un match di ritorno in cui bisognerà giocare come si è fatto in questo ... capitolo nell'ambito dell'arredamento nella città è... Il Palermo non andrà in serie A il prossimo anno. I rosanero, infatti, ... tp24

Roma: cosa serve per qualificarsi in Champions League - Roma: cosa serve per qualificarsi in Champions League - Visualizzazioni: 42 Tutte le possibili combinazioni che garantirebbero alla Roma, già matematicamente in Europa League, l’accesso alla prossima Champions League. Per la Roma ultima gara della stagione ... calciostyle

Tag: teramo promosso in serie c - Tag: teramo promosso in serie c - In un campo sportivo comunale senza curve e stracolmo di tifosi in festa, i biancorossi di Orazi battevano il Martina e salivano in Terza serie dopo 15 anni. Guarda le immagini dell’epoca TERAMO – Era ... emmelle