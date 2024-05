Serie A | rigori a favore e contro - ecco la classifica

(Di domenica 26 maggio 2024) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club dal campionato 2026/2017 sino ad oggi. Andiamo a scoprire insieme quali sono le squadre, campionato dopo campionato, ad aver ricevuto più calci di rigore a. Tra parentesi il numero deiche sono stati trasformati e finiti in rete.PALI E TRAVERSEVAR A2023/2024 Inter 14 (13) Roma 12 (11) Napoli 10 (6) Frosinone 9 (7) Milan 8 (6) Fiorentina 8 (4) Sassuolo 7 (6) Verona 7 (3) Genoa 6 (5) Cagliari 6 (4) Bologna 5 (4) Empoli 5 (5) Atalanta 5 (5) Juventus 5 (3) Lazio 4 (4) Lecce 4 (3) Monza 4 (3) Udinese 4 (3) Torino 2 (2) Salernitana 2 (2)2023/2024 Sassuolo 10 (7) Salernitana 9 (9) Fiorentina 9 (8) Atalanta 9 (6) Udinese 9 (9) Milan 8 (8) Frosinone 8 (6) Monza 8 (6) Empoli 8 (6) Bologna 7 (4) Torino 7 (7) Lecce 6 (5) Cagliari 5 (4) Roma 5 (3) Inter 4 (2) Napoli 4 (2) Lazio 3 (2) Genoa 3 (2) Juventus 3 (2) Verona 2 (2)ladei calci di rigore assegnati nella stagione 2022/2023 (tra parentesi i penalty trasformati).

La classifica aggiornata dei calci di rigore a favore e contro della Serie A 2023 / 2024 . Nell’ultima stagione sono state Sassuolo, Napoli e Roma quelle ad aver beneficiato di più tiri dagli undici metri (10), ma nessuna delle tre è stata infallibile: un errore per i neroverdi, due per i partenopei ... sportface

