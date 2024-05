Serie A - la MOVIOLA LIVE | tre gol annullati all'Atalant - uno alla Ro -a, due dirigenti espulsi a Frosinone

(Di domenica 26 maggio 2024) LaA arriva al suo epilogo finale con l`ultima giornata che si chiude questa sera. In tutto sono 6 le partite in programma nella serata.

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa .... calciomercato

l’EPISODIO arbitrale CHIAVE del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Atalanta Torino l’EPISODIO CHIAVE della Moviola del match tra Atalanta e Torino , valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sozza. l’EPISODIO CHIAVE DEL match calcionews24

La Serie A arriva al suo epilogo finale con l`ultima giornata che si chiude questa sera. In tutto sono 6 le partite in programma nella serata.... calciomercato

Juve, con il Monza il diciottesimo palo, prima in Serie A per legni colpiti - Juve, con il Monza il diciottesimo palo, prima in serie A per legni colpiti - Come riportato da Sportface.it, con il palo colpito nel match contro il Monza, la Juventus è arrivata a quota 18 legni in stagione, prima in questa speciale classifica di serie A, ... tuttojuve

La MOVIOLA di Lazio – Sassuolo: l’analisi degli episodi arbitrali - La moviola di Lazio – Sassuolo: l’analisi degli episodi arbitrali - moviola LAZIO SASSUOLO – Lazio e Sassuolo scendono in campo per il 38° turno di serie A, l’ultimo. Reduce dalla vittoria contro l’Empoli e dal pareggio in casa dell’Inter, la squadra biancoceleste chi ... lazionews.eu

Empoli-Roma, la moviola: giallo per Gyasi in avvio di partita - Empoli-Roma, la moviola: giallo per Gyasi in avvio di partita - La Roma si prepara per scendere in campo nell'ultima gara ufficiale della stagione 2023-24: alle 20.45, allo Stadio Carlo Castellani, va in scena la sfida contro l'Empoli, ininfluente per quanto rigua ... informazione