Senape fatta in casa | la preparo in pochi minuti

(Di domenica 26 maggio 2024) Laè una salsina cremosa e molto saporita, perfetta per le patatine, i wurstel, la carne alla griglia. Ma non solo, ha moltissime proprietà. Qui trovate un approfondimento a riguardo, per riassumere le sue proprietà in modo schematico e rapido, possiamo considerare che aiuta la digestione, è depurativa, allevia i dolori reumatici e regola i valori ematici di glicemia e colesterolo. Non solo, favorisce l’ossigenazione cellulare e la circolazione sanguigna, contrastando al contempo l’arteriosclerosi. Questo perché contiene vitamine (la A, la C e la K), Omega 3 e sali minerali (zinco, calcio, ferro, selenio e magnesio). Troneggia sugli scaffali dei supermercati e non possiamo esimerci dall’acquistarla se abbiamo in programma un barbecue, per rendere più invitanti braciole e salamelle.