Semintegrali o mansardati A ciascuno il suo camper

(Di domenica 26 maggio 2024) di Renzo Vatti Oltre le avventure e l’esplorazione di nuovi orizzonti, ilismo si rivela un’occasione per abbracciare una filosofia di vita basata su una nuova consapevolezza del viaggio e della vità in libertà. Lo sottolinea, in particolare, Gloria Oppici, della direzione fiera di Parma che organizza ogni anno a settembre il Salone Internazionale del. Viaggiare abitando, spostamento in libertà per ammirare panorami spettacolari, coste e luoghi tutti da scoprire. Ideale per tutti e in piena autonomia. Ci sono differenti motivi che possono spingere una coppia, una famiglia o un gruppo di amici a intraprendere un viaggio o una vacanza in, come ci sono molteplici modi per sfruttare al meglio le potenzialità di un veicolo ricreazionale. Secondo Davide Bon, esperto di questo tipo di turismo e collaboratore diOne, sono caratteristiche quasi uniche. "Ma se a tutto ciò aggiungiamo anche la voglia di esplorare, di dar voce alle proprie passioni, il desiderio della scoperta, il piacere di vivere esperienze uniche con un pizzico di avventura, ecco che un viaggio in’on the road’ può raggiungere la sua massima espressione.