Semifinale del tricolore di ginnastica La Virtus Pasqualetti a caccia dello scudetto

(Di domenica 26 maggio 2024) Lodimaschile sarà conteso daMacerata, Romagna Team e Mestre: è il verdetto delladi ieri andata in scena a Firenze. Oggi si assegnerà lonella finaleche potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai Sport dalle 15.35. Le prove disputate ieri non hanno disatteso le aspettative, del resto in pedana si sono confrontati dei fuoriclasse e non sorprende più di tanto che ci siano stati numerosi collegamenti stranieri al live federale. Nel girone A si impone ladegli azzurri Matteo Levantesi e Mario Macchiati con 29 punti speciali (167.400 punti reali), davanti alla PalestraFerrara dell’ucraino Illia Kovtun (24 – 159.400) e alla Pro Carate di Yumin Abbadini (19 – 158.000). Le stelle dei recenti Europei di Rimini si sono ritrovati, dunque, ad un mese esatto dalla rassegna continentale, con i body delle rispettive società, dando vita ad uno spettacolo di livello internazionale.