(Di domenica 26 maggio 2024) SANIl quartiere San Filippo Neri è in festa, ma i suoi abitanti sono preoccupati per una crescente ondata di episodi criminali che stanno turbando la tranquillità della zona.

Furti in casa, ecco come i ladri scelgono gli appartamenti da razziare: i misteriosi segni sui citofoni - Furti in casa, ecco come i ladri scelgono gli appartamenti da razziare: i misteriosi segni sui citofoni - Il quartiere San Filippo Neri a San benedetto del Tronto è in festa, ma i suoi abitanti sono preoccupati per una crescente ondata di episodi ... msn

Segnali sui citofoni delle abitazioni a San Benedetto: i residenti chiamano i carabinieri - segnali sui citofoni delle abitazioni a San benedetto: i residenti chiamano i carabinieri - SAN benedetto Il quartiere San Filippo Neri è in festa, ma i suoi abitanti sono preoccupati per una crescente ondata di episodi criminali che stanno turbando la tranquillità della ... corriereadriatico

Pesce non tracciato, chiuso un ristorante a San Benedetto - Pesce non tracciato, chiuso un ristorante a San benedetto - Chiuso in via precauzionale un ristorante di San benedetto per gravi inadempienze connesse agli aspetti igienico sanitari. Il provvedimento ... ilrestodelcarlino